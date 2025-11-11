Новую группу учеников набрали в школу китайского языка Богородского округа

На территории Богородского округа продолжается развитие проекта, направленного на обучение китайскому языку. В течение двух лет школьники получают возможность освоить один из самых актуальных языков современности.

В прошлые годы в муниципальной школе «Китайский для начинающих» действовали две группы учеников. С ростом интереса в текущем году открыли новую группу. Занятия проводят безвозмездно, что делает обучение доступным для всех желающих. За этот период участники не только изучают основы языка, но и погружаются в увлекательный мир китайской культуры.

Опытные преподаватели используют инновационные методы, превращая занятия в увлекательное времяпрепровождение. Учащиеся читают сказки, создают диалоги и даже отмечают традиционные китайские праздники, такие как Новый год. Также они активно участвуют в конкурсах и олимпиадах, демонстрируя свои навыки на практике.

Таким образом, проект не только способствует развитию языковых навыков, но и открывает двери для будущих карьерных достижений.