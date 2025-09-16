Новую группу открыли в отделении реабилитации детей в Чехове

В отделении реабилитации для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья социального центра «Подольский» появилась новая группа раннего возраста «Солнышко». Ее будут посещать малыши в возрасте от двух до трех лет.

Специалисты отделения будут развивать как мелкую, так и крупную моторику, чтобы способствовать развитию двигательных навыков, а также речи, внимания и коммуникации. «Дети начинают лучше слышать и понимать себя, открываются к диалогу, а вместе с этим укрепляется и их эмоциональная сфера», — отметила логопед центра.

Специалисты занимаются с детьми разного возраста, в том числе и шести-семилетними. Для этих ребят важно подготовится к школе. Для них сотрудники Центра организовали групповые занятия, которые помогают детям адаптироваться к учебной среде. Будущие первоклассники учатся соблюдать правила, работать в коллективе и справляться с возрастающей нагрузкой.

«Мы стремимся, чтобы ребенок пришел в школу не в состоянии стресса, а с ощущением, что он готов и способен справиться с задачами», — пояснил педагог-дефектолог.

Специалисты организации отмечают, что вся работа выстраивается на принципе индивидуального подхода. Даже при групповой форме занятий каждому ребенку уделяется особое внимание, учитываются его сильные стороны и потребности.