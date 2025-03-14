Новую газозаправочную станцию построили на ЦКАДе рядом с Наро-Фоминском

Главгосстройнадзор Подмосковья утвердил проектную документацию криогенной газозаправочной станции на 259 километре ЦКАДа. Объект придорожного сервиса построили рядом с деревней Свитино в Наро-Фоминском округе. После запуска здесь ежедневно будут обслуживать около 200 единиц техники.

На КриоАЗС построили современную операторную, модульную газовую установку, систему для хранения и регазификации азота, очистные сооружения и дизельную электростанцию, а также резервуары для ливневых стоков и хранения противопожарного запаса воды.

Застройщиком выступила компания «НОВАТЭК-СПГ топливо». Она занимается строительством заводов по производству СПГ и развивает сеть заправок.

Сейчас у компании 15 КриоАЗС, а к 2026 году их число вырастет до 36.