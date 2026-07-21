Новую газовую сеть построят в деревне Полушкино Одинцовского округа

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В деревне Полушкино специалисты Мособлгаза начали строительство газовых сетей. Ранее населенный пункт не был подключен к централизованному газоснабжению.

Работы ведутся с мая 2026 года, на текущий момент выполнено 30% от общего объема.

Протяженность новых сетей составит девять километров. Для обеспечения стабильного давления в системе предусмотрен пункт редуцирования газа. Все необходимые разрешения для пересечения газопроводом железнодорожных путей получены.

Специалисты используют метод горизонтально‑направленного бурения. Технология позволяет прокладывать трубы под землей без вскрытия дорожного полотна, а также — без ущерба для зеленых насаждений и ландшафта. После завершения монтажных работ будет выполлнено благоустройство территории.

Сдать объект специалисты планируют в четвертом квартале 2026 года. После ввода сетей в эксплуатацию жители смогут подать заявку на бесплатное подведение газа до границ своих участков — в рамках федеральной программы социальной газификации.