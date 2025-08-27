Новую газовую котельную запустят в Ликино-Дулеве

В Ликино-Дулеве завершили строительство современной газовой котельной. Объект ЖКХ уже получил заключение от Главгосстройнадзора региона и скоро будет запущен.

Проектная мощность данного сооружения составляет 6,9 мегаватта.

Главгосстройнадзор Московской области уточнил, что сдали котельную на улице Текстильщиков еще в июле. Сейчас под контролем ведомства в Орехово-Зуевском округе строится еще четыре таких объекта.

Модернизация хозяйств проходит по соглашению администрации округа с компанией «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево». В рамках него обновление теплоснабжения и ГВС пройдет в более чем 15 населенных пунктах. Это позволит улучшить качество 230 тысяч жителей Подмосковья.