Новую газовую инфраструктуру построят в деревне Бочевино в Воскресенске

В населенном пункте проложили более двух километров газовых сетей. Это позволит жителям в будущем бесплатно подключать свои дома к газу по президентской программе.

Основной этап монтажа уже выполнен. В конце 2025 года в деревне были проложены газораспределительные сети, была проведена врезка в магистральный газопровод высокого давления и запущен местный газорегуляторный пункт.

Сейчас объекты проходят финальные процедуры — документальное оформление и постановку на баланс. Как только это будет завершено, для жителей Бочевино откроется возможность подавать заявки на бесплатное подведение газа к границам своих участков в рамках программы «Социальная газификация».

Эта федеральная программа активно реализуется в Воскресенском округе. В нее включены более 60 населенных пунктов. За четыре года действия программы жители округа подали около 4000 заявок на подключение, из которых уже выполнено 3300 — газ пришел в эти дома.