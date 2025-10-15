Новую функциональную спортивную зону откроют в Ленинском округе

Подготовка к открытию зоны для активного отдыха и экстремальных видов спорта, расположенной рядом с жилым комплексом «Зеленые аллеи», активно ведется в городе Видное. Пространство станет новым центром притяжения для жителей и гостей Ленинского округа.

Проект был разработан с учетом современных требований и стандартов безопасности. В спортивной зоне будут обустроены стрит-плаза с разнообразными элементами для выполнения трюков на скейтбордах и самокатах, памп-трек с плавным рельефом для катания на велосипедах, самокатах и роликах, комфортабельная зона отдыха с малыми архитектурными формами вдоль главных дорожек парка и амфитеатр для зрителей.

Заместитель руководителя управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации округа Михаил Лосев рассказал, что особое внимание было уделено безопасности. На объекте использовано специализированное покрытие с хорошим сцеплением, установлены разнообразные фигуры для трюков — рампы, рейлы, фанбоксы, а также размещен информационный щит с правилами.

Новая спортивная зона позволит жителям разных возрастов и уровня подготовки безопасно заниматься экстремальными видами спорта, отрабатывать трюки и проводить досуг.