Сегодня 09:17 Новую форму вручили народным дружинникам в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Подольск

Форменную одежду участникам «Народной дружины» вручил заместитель главы Подольска Игорь Семенов. Он отметил большой вклад организации в обеспечение безопасности муниципалитета.

Дружинники получили летние и утепленные костюмы, ботинки, кепки, перчатки и шевроны. Заместитель командира Илья Сивов оценил удобство новой формы. «Главное управление региональной безопасности Московской области нам выдало новую форму и обмундирование. Форма очень красивая, надежная и качественная. В ближайшее время народная дружина по городскому округу приступит к выполнению своих непосредственных обязанностей по охране общественного порядка», — сказал дружинник.

Ранее для «Народной дружины» выделили автомобиль «Соболь», благодаря которому передвигаться по городу стало удобнее и быстрее. В ближайшее время также планируют выдать спецсредства для дозора, рации и бронежилеты.

На сегодняшний день в Подольске работает более 30 дружинников, которые на добровольной основе проводят рейды, выявляют незаконную деятельность и следят за порядком на массовых мероприятиях.