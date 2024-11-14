Новую электрическую подстанцию запустили в Чехове

Новую подстанцию «Бегичево» мощностью 35 киловольт ввели в эксплуатацию в Чехове. Она обеспечит электричеством нескольких десятков тысяч жителей округа.
По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, теперь более 25 тысяч потребителей Чехова получат качественное электроснабжение. Благодаря новому объекту появится больше абонентов, а также новая электростанция поспособствует дальнейшему развитию бизнеса и инфраструктуры.
Он добавил, что в планах на ближайшее время построить еще несколько больших питающих центров, в том числе еще один в Чехове, а также в Домодедово, Раменском, Дубне и Одинцовском городских округах.
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