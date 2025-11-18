Новую электрическую подстанцию построят в Чехове в 2026 году

Планами по модернизации системы электроснабжения в округе поделился на конференции глава округа Михаил Собакин. Он также отчитался о проделанной за пять лет работе в этом направлении.

За это время было построено и реконструировано пять подстанций, 24 кабельных и воздушных линий электропередачи общей протяженностью 276 километров, четыре распределительных пункта, восемь комплектных распределительных подстанций, восемь блок-трансформаторов, а также заменено 254 трансформатора с увеличением мощности с шести на десять киловольт. В итоге, более 40 населенных пунктов в округе Чехов получили качественное энергоснабжение.

«Большая тема — это электроснабжение. Активное индивидуальное жилищное строительство и увеличение предприятий выявило дефицит энергомощностей. В связи с этим компанией „Россети“ ведется большая работа по реконструкции и строительству электросетей», — отметил Михаил Собакин.