Новую электрическую подстанцию построили в Черноголовке

Подмосковные энергетики присоединили к электросетям одну из компаний региона. Теперь производственные мощности предприятия из Черноголовки существенно повысятся.

Как пояснили в Министерстве энергетики Московской области, специалисты построили трансформаторную подстанцию 6/0,4 киловольт, а также протянули воздушную линию.

«Технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя», — пояснили в ведомстве.

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