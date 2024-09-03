Новую электрическую подстанцию построили в Черноголовке

Фото: Россети Московский регион

Подмосковные энергетики присоединили к электросетям одну из компаний региона. Теперь производственные мощности предприятия из Черноголовки существенно повысятся.

Как пояснили в Министерстве энергетики Московской области, специалисты построили трансформаторную подстанцию 6/0,4 киловольт, а также протянули воздушную линию.

«Технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя», — пояснили в ведомстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Третье сентября: Михаил Шуфутинский и его русско-еврейская шырь

«Это пиар». Юрист — о просьбе Долиной обеспечить ей госзащиту

Belkin Alexey/news.ru

Турецкий теленок. Что стоит за желанием Анкары присоединиться к БРИКС

Eduardo Parra/Keystone Press Agency

«Едва не отрезало от внешнего мира». Пламя стеной подошло к станице Романовской

ГУ МЧС России по Ростовской области

Я календарь переверну… Как зародился Шуфутинов день

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте