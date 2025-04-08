Новую экспозицию откроют ко Дню Победы в парке «Патриот» в Одинцове

На ней выставке будут представлены советская и немецкая техника, фотографии, карты, информационные щиты. Все экспонаты иллюстрируют сражения и события начала Великой Отечественной войны.

Заместитель начальника отдела экспозиционно-выставочной работы Марина Михайлова рассказала, что с помощью предметов, манекенов и диорам сотрудники парка воспроизведут картину событий.

«Уже сейчас на площадке появились постановочные сцены. Пограничный столб, сломанный шлагбаум, колючая проволока. На стене — план „Барбаросса“. Все это напоминает о нападении Германии на Советский Союз. Обожженные печи, предметы на полу, звуковое и световое оформление помогают погрузиться в атмосферу событий», — отметила Марина Михайлова.

На выставке также покажут сцены защиты Брестской крепости и эвакуации заводов. Все события начала войны отображены в порядке хронологии. Открытие выставки «Вставай, страна огромная» состоится 8 мая.