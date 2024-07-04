Новую дорожную разметку начали наносить в Новых Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Дорожную разметку начали наносить на отремонтированных трассах в Химках. Работы идут на Молодежном проезде, Юбилейном проспекте, а также улицах 9 мая, Панфилова и Дружбы.

Нанесение разметки завершат к середине июля.  Новое покрытие будет более долговечным и светоотражающим. Линовку осуществляют механизированные машины по специальным меткам.

«Ручные работы проводятся в дневное время на тех объектах, где меньше трафик. Механизированные работы в основном проводятся в ночное время, поскольку надо перекрывать улицы. Они предполагают оборудование, которое едет по дороге и наносит разметку согласно меткам», — рассказал заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Объединенное городское хозяйство» Константин Игнатьев.

Каждый день дороги линуют около 20 человек с помощью специальной техники. В конце месяца бригады закончат класть разметку в Новых Химках и начнут линовать трассы в Сходне, Фирсановке и Подрезкове.

Напомним, в сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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