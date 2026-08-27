Новую дорогу в коттеджном поселке Бородино откроют в Подольске в сентябре

Проблема с отсутствием нормального въезда мешала жителям семь лет. Чтобы добраться до своего жилья, людям приходилось пересекать соседние участки или преодолевать пешком сотни метров.

Сейчас специалисты занимаются устройством выравнивающих слоев из щебня. При строительстве применяют современную технологию холодного ресайклинга, которую в округе начали использовать в этом году.

«В деревне дорога появилась именно благодаря обращению к нам: люди обозначили проблему, и мы ее решили. Наша цель — чтобы каждый житель Подольска, где бы он ни жил, мог спокойно и безопасно добираться до дома», — сказал глава округа Григорий Артамонов.