Новую дорогу проложили в деревне Калитино Богородского округа

В деревне Калитино Богородского округа завершилась важная работа по ремонту дороги, что значительно улучшило жизнь местных жителей. Новая трасса открывает доступ к медицинским, образовательным и социальным услугам, что особенно актуально для растущего населения.

Ранее проезд в деревню представлял собой настоящую проблему. Путь проходил через СНТ «Лесные дали» и был в плохом состоянии, из-за чего жильцы вынуждены были посыпать дорогу песком и сооружать кюветы. Со временем вопрос о ремонте стал критически важным, и местные жители обратились за помощью.

Несмотря на трудности, связанные с включением населенного пункта в государственные программы, они не теряли надежду. С помощью обращений на портал «Добродел» и в интернет-приемную администрации жители смогли добиться результата. В прошлом году был заасфальтирован самый проблемный участок длиной 300 метров. В июле этого года завершили работы на оставшемся участке протяженностью 1,2 километра.

Теперь жители деревни могут наслаждаться комфортными поездками по новому покрытию, что значительно облегчает их повседневные дела. В середине июля представители администрации встретились с сельчанами и обсудили планы по благоустройству обочины, детской площадки и проведению газа для ветеранов и участников СВО. Все пожелания были взяты в работу, что свидетельствует о внимании к нуждам сообщества.