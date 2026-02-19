Новую дорогу построят от Волоколамского шоссе до Нахабина

Дорогу Волоколамское шоссе — Нахабино построят в Красногорске. Благодаря этому жители смогут еще быстрее добираться до Москвы, рассказали в региональном Минтрансе.

Участок протяженностью около 350 метров соединит трассу Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево и микрорайон Красногорский. В будущем он станет частью инфраструктуры жилого комплекса «Коллекция».

«Жители смогут сократить время в пути и безопасно передвигаться пешком и на велосипеде, а западное направление Подмосковья разгрузится от пригородного трафика», — сказали в ведомстве.

В рамках первого этапа работ построят дорогу с тротуарами, велодорожками и ограждениями. На эти цели направят почти 1,6 миллиарда рублей. Проект также включает мост через реку Грязевка, установку системы освещения, дренажную насосную станцию, локальные очистные сооружения и переустройство коммуникаций.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023–2029 годы».