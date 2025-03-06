Новую дорогу от Советской улицы до Вокзального проезда построят в Шатуре

Новая автомобильная дорога соединит Советскую улицу и Вокзальный проезд в Шатуре. Все ремонтные работы проведут за весенне-летний период.

Новый участок дороги построят в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Его протяженность составит 175 метров. Теперь автолюбители смогут повернуть на Советскую улицу с Вокзального проезда. Это поможет быстрее перемещаться по городу.

Заместитель главы округа Александр Титов сообщил, что парковка у железнодорожного вокзала уже ликвидирована. Такое соседство было небезопасным.

«Решение принято для исключения различных инцидентов. Дорога пройдет по существующей парковке. В этой точке соединятся улица Советская с Вокзальным проездом», — рассказал Титов.

Со стороны улицы Строителей для тех, кто добирается до вокзала на такси или личном транспорте, организуют парковку. На новом участке также установят фонари для дополнительного освещения дороги.

Для пешеходов обустроят переход, чтобы было комфортно добираться от автостанции до железнодорожного вокзала. Представители администрации и Госавтоинспекции прорабатывают вопрос установки светофора, чтобы позволит большему потоку людей, особенно в часы-пик, быстрее перейти на нужную сторону.