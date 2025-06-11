Новую дорогу и тротуар проложили в деревне Пешково Богородского округа

Качественное дорожное полотно появилось в деревне Пешково Богородского округа. Проверил результат выполненных работ председатель Общественной палаты Александр Щербаков. Он осмотрел улицу Подмосковную, где завершилась укладка асфальта и тротуара.

Заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть продемонстрировал уже готовые участки в новом микрорайоне. Обновленная дорога и тротуар обеспечат безопасность передвижения местных жителей и учащихся, которые теперь смогут без помех добираться до близлежащих школ. Новый тротуар соединяет Пешково с пешеходным мостом через реку Клязьма, который ведет в микрорайон Истомкино.

Кроме того, в деревне провели работы по обсыпке нескольких улиц специальным кирпичным щебнем. Благоустройство продолжится, и в этом году планируют обновить улицу Колодезную. На Колодезном переулке и частично на других улицах также проведут обсыпку щебнем.

Отметим, что сейчас в Пешково насчитывается около 1000 домов. Реализация проекта по асфальтированию и благоустройству тротуара стала возможной благодаря дотации из бюджета Московской области в размере более восьми миллионов рублей.