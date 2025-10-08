Новую детскую поликлинику построят в Звенигороде в 2026 году

Новая детская поликлиника откроется в следующем году в Звенигороде. Сейчас в детском отделении делают косметический ремонт, после начнется строительство нового здания.

Работы с прежним подрядчиком остановили, чтобы найти другого, потому что первый не справлялся с задачами.

Руководитель движения «Многодетные мамы Звенигорода», Наталья Тяпина, обратилась к главе округа Андрею Иванову. Сейчас в городе и окрестностях живет более 10 тысяч детей, и им нужно отдельное здание поликлиники. Глава муниципалитета вынес этот вопрос на совещание с губернатором, и на строительство выделили средства из бюджета региона.

Министерство здравоохранения Московской области информацию подтвердило: поликлиника в Звенигороде будет готова к концу 2026 года. Благодаря встречам многодетных мам с руководством округа и Подмосковья удалось увеличить число специалистов в детском отделении. Раньше там работали три педиатра и один хирург. Сейчас в отделении работают девять педиатров и другие узкие специалисты.

Стоит отметить, что в детском отделении будут работать врачи многих направлений: офтальмолог, невролог, хирург, уролог-андролог, травматолог-ортопед, оториноларинголог, гастроэнтеролог, стоматолог, дерматолог и аллерголог.