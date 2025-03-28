Новую детскую поликлинику построят в Звенигороде в 2026 году

Строительство новой детской поликлиники на 220 посещений в смену скоро начнут в Одинцовском округе. Подрядчик уже вышел на площадку и приступил к подготовительным работам.

В новой поликлинике предусмотрено специальное расположение помещений для сокращения очередей и удобного поиска нужного кабинета. Наиболее востребованные врачи будут вести прием на нижних этажах. Кабинеты профильных специалистов и зона диагностики займут верхние этажи. Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха, в кабинеты поставят удобную мебель для комфортной работы. Поликлинику оснастят современным оборудованием, чтобы маленькие жители Звенигорода смогли пройти все необходимые обследования и лечение рядом с домом.

Работы ведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Завершить строительство поликлиники планируется в 2026 году.