Новую детскую поликлинику построят в Пушкино

Строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену в Пушкино выходит на финишную прямую: готовность объекта оценивается в 80%. Ход работ 4 марта проинспектировали глава округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахомов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Делегация провела выездное совещание на объекте, где оценила текущее состояние строительства и обсудила с подрядчиками сроки завершения работ. На сегодняшний день на объекте выполнены все основные конструктивные этапы: завершены земляные и монолитные работы, возведены наружные стены, полностью устроена кровля. Специалисты проложили внешние сети водоснабжения и теплосети, вынесли кабельные линии и водопровод, демонтировали байпас теплосети, возвели подпорную стену и выполнили устройство наружного водопровода.

В настоящее время строительные работы вышли на финишную прямую. Показатели готовности по различным видам работ демонстрируют высокую динамику: монтаж окон выполнен на 99%, внутриплощадочные сети водоотведения готовы на 95%, система отопления — на 87%, устройство вентиляции — на 84%, внутреннее водоотведение (ливневая канализация) — на 80%, черновая отделка помещений — на 78%.

Ввод в эксплуатацию новой детской поликлиники позволит создать комфортные условия для маленьких пациентов и медицинского персонала, а также повысить доступность и качество оказания медицинской помощи в Пушкинском городском округе.