Новую детскую поликлинику построят в Чехове в 2025 году

На улице Мира в Чехове строят детскую поликлинику. Здание возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета Подмосковья.

Здание готово на 60%. Сейчас рабочие устанавливают внутренние инженерные системы, оконные блоки, монтируют вентилируемый фасад и утепляют стены.

Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора региона, которые отметили что застройщик действует в соответствии с правилами.

Работы планируют завершить в третьем квартале 2025 года.

Напомним, новая поликлинику будет рассчитана на 500 посещений в смену. В учреждении будут использовать современную технику и применять функциональные программные решения.