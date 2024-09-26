Новую детскую поликлинику откроют в Дубне в 2027 году

Строительство детской поликлиники включили в государственную программу Московской области. Она войдет в состав ГБУЗ МО «Дубненская больница».

Поликлиника включена в областную госпрограмму, нацеленную на развитие социальной инфраструктуры. На сегодняшний день завершены работы по подготовке земельного участка, расположенного между улицами Верного С. Н. и Энтузиастов. Специалисты занимаются оформлением конкурсной документации для выбора подрядчика.

В новом здании детской поликлиники разместятся педиатрическое отделение, кабинеты узкопрофильных специалистов, лаборатория, а также отделение профилактики и восстановительного лечения. Кроме того, на прилегающей территории предусмотрено создание парковки и зон для отдыха.

Планируется, что новое медицинское учреждение начнет работу в 2027 году.

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