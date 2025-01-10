Новую детскую поликлинику откроют в Чехове в течение года

Строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену завершится в Чехове до конца 2025 года. Об этом сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.

Сейчас строители устанавливают оконные блоки и приступают к внутренней отделке помещений. Работы ведутся по национальному проекту «Здравоохранение».

Площадь поликлиники составит около 8,6 тысячи «квадратов». Здесь будут работать педиатры и врачи узких специализаций, а также откроются зоны реабилитации и функциональной диагностики. Кроме того, появится травматологическое отделение. Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский, ввод здания в эксплуатацию запланирован до конца 2025 года.

Поликлинику строят по новому подмосковному стандарту, который включает понятную навигацию и удобное зонирование помещений. Самые востребованные кабинеты врачей разместят на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних.