Новую детскую площадку установят в селе Осташево в Волоколамском округе

В микрорайоне села Осташево Волоколамского округа на территории дворов у домов № 6–11 завершается комплексное благоустройство. Финальным этапом станет установка новой детской площадки.

Ранее в дворе расширили проезды и парковки, обновили асфальтовое покрытие и отремонтировали уличное освещение. Сейчас рабочие монтируют игровые конструкции, после чего будет уложено резиновое покрытие.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова осмотрела ход работ и отметила, что все выполняется согласно графику. По ее словам, уже скоро двор станет комфортным и привлекательным местом для игр и отдыха жителей.

«Вместо двух старых игровых комплексов здесь сделают одну большую зону для ребят младшего возраста и специальную — для воркаута. Уже скоро детвора оценит перемены, и двор станет любимым местом времяпрепровождения», — сказала Наталья Козлова.