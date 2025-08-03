Новую детскую площадку установят в парке Толстого в Химках

Новую детскую площадку установят в парке Толстого до конца августа. Специалисты уже приступили к демонтажу старого городка.
Площадь нового комплекса — более 300 квадратных метров. Он расположится на левой стороне от Дворца культуры «Родина». Основа городка выполнена в экостиле, а элементы — из дерева. Специалисты также установят современные горки и качели.
«К нам поступали обращения жителей с просьбой заменить игровой комплекс. Поэтому при проектировании второго этапа благоустройства мы запланировали установку нового и современного пространства для детского отдыха», — рассказал директор «Объединенной дирекции парков» Борис Шиллер.
В планах разместить скамейки и увеличить площадь песчаной зоны. На площадке постелят резиновое покрытие, чтобы минимизировать получение травм после падения.
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