Новую детскую площадку установят в деревне Новониколаевка в Орехово-Зуеве

В деревне Новониколаевка состоялась встреча заместителя главы Орехово-Зуевского округа Александра Тарновского с местными жителями. На встрече обсудили планы по улучшению инфраструктуры деревни, в том числе установку новой детской площадки.

Жители выразили желание, чтобы площадка была не только безопасной, но и интересной для малышей. В связи с этим было решено провести сход граждан, на котором они смогут высказать свои предложения. Это позволит создать пространство, отвечающее интересам и потребностям детей и их родителей.

Кроме того, в ходе встречи были озвучены планы по улучшению дорожной инфраструктуры в деревне. В частности, предусмотрено устройство щебеночного покрытия на некоторых участках дорог, что значительно повысит их проходимость и безопасность. Также запланированы работы по очистке и углублению противопожарного пруда, что является важным шагом для обеспечения безопасности жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.