Новую детскую площадку установят в Черноголовке

Старая детская площадка была полностью демонтирована, уступив место современным игровым конструкциям. Уже установлены горки различной высоты и качели. Завершающим этапом работ станет укладка специального резинового покрытия. Этот травмобезопасный материал является неотъемлемой частью современной детской площадки, снижая риск травм при падениях и минимизируя возможные ушибы. Его поверхность амортизирует удары, обеспечивая дополнительную безопасность для маленьких посетителей.

Как сообщили в пресс-службе администрации округа, для качественного и долговечного монтажа резинового покрытия необходимы благоприятные погодные условия — не менее пяти дней без осадков. Только после завершения этого этапа и проверки безопасности площадки будет объявлено о ее открытии.