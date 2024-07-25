Новую детскую площадку установят на улице Лесопарковая в Балашихе в августе

В микрорайоне Железнодорожном прошла встреча жителей и представителей администрации Балашихи. Диалог коснулся благоустройства территории у дома № 12 по Лесопарковой улице. Здесь в августе установят новую детскую площадку.

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин встретился с жителями многоквартирного дома № 12 по улице Лесопарковая. Во дворе дома уже есть детская площадка, но прямо под ней проходит недействующий газопровод.

Участники выездной администрации решили скорректировать местоположение игровой зоны и установить новую детскую площадку. Также запланировали строительство воркаут-зоны и зоны отдыха. Ремонт начнут в августе 2024 года.

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