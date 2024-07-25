Новую детскую площадку установят на улице Колпакова в Мытищах

Продолжается благоустройство дворов в Мытищах. Депутаты проверили территорию на улице Колпакова, к августу здесь построят новую детскую площадку и заменят асфальт.

Депутаты совместно с сотрудниками управления благоустройства администрации Мытищ проинспектировали двор по адресу: улица Колпакова, дом 34, корпус 2. Здесь обновят асфальтовое покрытие на дороге и тротуаре, а также построят новую детскую площадку.

«В прошлом году в нашем доме обновили фасад, а теперь еще и получим новую детскую площадку, зону отдыха и асфальтовое покрытие. Благодарю всех, кто участвует в благоустройстве нашего двора», — сказал председатель совета дома Виктор Жабин.

По словам заместителя директора управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Романа Комлева, благоустройство уже началось, а завершат его в августе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».