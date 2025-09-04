Новую детскую площадку установили во Фрянове

В поселке Фряново во дворе домов № 5 и № 7 на улице Текстильщиков появился многофункциональный игровой комплекс. Это стало возможным благодаря реализации губернаторской программы Московской области.

На новой площадке есть горки, качели с мягким резиновым покрытием, разнообразные лесенки и специальные конструкции для лазания, для самых маленьких посетителей предусмотрена огороженная песочница. Для детей постарше на площадке установлены кольца и турники.

По словам специалистов, особое внимание при установке игрового комплекса было уделено безопасности. Каждый элемент площадки установлен надежно и прочно, исключая возможность возникновения травм. Вся территория детской площадки оснащена антискользящим покрытием из резины, которое обеспечивает дополнительную защиту от случайных падений и минимизирует возможные ушибы.