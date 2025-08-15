Новую детскую площадку установили в Серпухове

Во дворе дома № 9 по улице Буденного завершилась реконструкция детской игровой площадки. Пространство преобразилось до неузнаваемости, превратившись в современный уголок для игр на свежем воздухе.

В рамках масштабной модернизации были проведены комплексные работы. Старое ограждение демонтировали и заменили. Особое внимание уделили безопасности: уложили прорезиненное покрытие, которое снижает риск травм при падениях и активных играх.

Центральным элементом обновленной площадки стал современный игровой комплекс, включающий в себя разнообразные горки для разных возрастов, полосы препятствий, а также качели различных конструкций. Помимо этого, были установлены и другие игровые элементы. Заботясь о комфорте родителей, строители предусмотрели скамейки для отдыха и урны для поддержания чистоты.

В текущем году администрация Серпухова запланировала масштабное обновление 21 детской игровой площадки по всему городу. На сегодняшний день, работы завершены на 16 объектах, а оставшиеся находятся в активной стадии реализации.