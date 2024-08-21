Новую детскую площадку установили в селе Юрасово под Воскресенском

В селе Юрасово городского округа Воскресенск завершено строительство детской игровой площадки в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Заместитель главы городского округа Воскресенск Олег Илюшин выразил благодарность местным жителям за их активную позицию, которая способствовала установке площадки. Он также отметил качественное выполнение работ подрядной организацией. Площадку оборудовали специальным безопасным покрытием.

«Приятно, что у нас происходят такие изменения. У нас очень много маленьких детей, для которых она была необходима. Надеемся, что и в дальнейшем у нас будут происходить такие позитивные изменения», — подчеркнул староста села Юрасово Виталий Лозуков.

Новая площадка станет прекрасным местом для активного отдыха и общения детей.

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