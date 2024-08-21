Новую детскую площадку установили в селе Юрасово под Воскресенском

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В селе Юрасово городского округа Воскресенск завершено строительство детской игровой площадки в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Заместитель главы городского округа Воскресенск Олег Илюшин выразил благодарность местным жителям за их активную позицию, которая способствовала установке площадки. Он также отметил качественное выполнение работ подрядной организацией. Площадку оборудовали специальным безопасным покрытием.

«Приятно, что у нас происходят такие изменения. У нас очень много маленьких детей, для которых она была необходима. Надеемся, что и в дальнейшем у нас будут происходить такие позитивные изменения», — подчеркнул староста села Юрасово Виталий Лозуков.

Новая площадка станет прекрасным местом для активного отдыха и общения детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте