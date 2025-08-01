Новую детскую площадку установили в Щелкове

Во Фрянове завершилось обустройство новой губернаторской детской площадки. Игровой комплекс стал уже третьим, установленным в округе в текущем году, после аналогичных площадок, открытых ранее на улице Беляева в Щелкове.

Новая площадка, занимающая площадь в 450 квадратных метров, разработана с учетом современных требований безопасности. Вся территория покрыта мягким резиновым покрытием, минимизирующим риск травм при падениях и активных играх. Разнообразные игровые сооружения, установленные на площадке, предназначены для детей разных возрастных групп. Здесь можно найти горки, качели, карусели и другие элементы.

Поддержание чистоты и порядка обеспечивают установленные урны. Особое внимание уделено безопасности: площадка оснащена камерами видеонаблюдения, интегрированными в региональную систему «Безопасный регион», что позволяет круглосуточно контролировать ситуацию и оперативно реагировать на любые происшествия.