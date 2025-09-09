Новую детскую площадку установили в поселке Снегири в Истре

У дома № 29/2 на улице Московская в поселке Снегири установили горки, песочницу, тренажеры для упражнений — целый игровой комплекс. Привели в порядок и территорию вокруг площадки: положили асфальт, обновили тротуары и сделали разметку парковочных мест.

Все элементы в игровой зоне сделаны из отечественных и противоударных материалов. На площадке установили ограждения для безопасности детей.

«Замечательная детская площадка. Самое главное, что возле дома. Нам все время приходилось куда-то далеко ходить, и ребенка одного не отпустишь, а тут раз — и такое счастье. Раньше и покрытия не было: тут и болото, лужи, грязь. А теперь все замечательно чисто, все новенькое, красивое, крепкое — самое главное. Спасибо губернатору, главе. Мы вообще рады», — рассказала местная жительница Галина Шеповалова.

Поселок Снегири продолжат благоустраивать. В следующем году в планах сделать сквер, где находится памятник В. И. Ленину. Там появятся лавочки, дорожки для прогулок с освещением и озеленением.

Всего в этом году в округе открыли 13 детских площадок — их сделают еще в поселках Курсаково, Румянцево, селах Рождествено, Онуфриево, Новопетровское и деревне Бужарово.