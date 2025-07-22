Новую детскую площадку установили в поселке Развилка Ленинского округа

Современный детский комплекс появился в одном из населенных пунктов Ленинского округа. Это удалось сделать благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Площадь новой площадки составила 450 квадратных метров. Здесь есть игровой и гимнастический комплексы, элемент для лазания, качели на цепном подвесе, качели-гнездо, качалка на пружине, качели-балансир, песочница и другие элементы.

Также установили скамейки, урны камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион», и уличное освещение.

«Площадку разработали с учетом потребностей детей разных возрастов и соответствует всем современным требованиям безопасности. Здесь мягкое резиновое покрытие, обеспечивающее безопасность во время игр, а также современные и удобные игровые элементы», — сказал заместитель начальника управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаил Лосев.