Новую детскую площадку установили в микрорайоне Путилково в Красногорске

В городском округе Красногорск активно реализуется масштабная программа по благоустройству, направленная на улучшение как крупных объектов, так и территорий, расположенных в непосредственной близости от жилых домов. В этом году, помимо Красногорска и Нахабина, особое внимание было уделено обращениям жителей из Путилкова.

В результате в Путилкове появились новые благоустроенные детские площадки и территории для воркаута. Жители улиц Сходненской, 70-летия Победы и Спасо-Тушинского бульвара теперь могут наслаждаться обновленными местами для отдыха и занятий спортом.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков отметил, что важно, чтобы площадки становились территорией досуга и в этом были частью повседневного комфорта. Он поблагодарил жителей за внимание и неравнодушие в части преобразования и развития округа.

Программа благоустройства продолжает развиваться, и администрация округа активно работает над тем, чтобы учесть пожелания жителей в планах на следующий год, обеспечивая комфортную и безопасную среду для всех.

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