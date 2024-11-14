Новую детскую площадку установили в микрорайоне Львовском в Подольске

Современная игровая площадка появилась на Железнодорожной улице около дома № 2. Проверить качество работы строителей приехали депутат Московской областной думы Павел Максимович, начальник территориального отдела Татьяна Калинина и депутат городского совета Яна Гайша.

С инициативой о строительстве площадки выступили жители микрорайона, которые пожаловались Павлу Максимовичу на нехватку мест для времяпровождения детей и подростков.

У маленьких жителей Львовского теперь появился большой выбор активностей — на прогулках они могут качаться на качелях, играть в песочнице, на горках и в городске с разными игровыми элементами. Для взрослых на площадке поставили скамейки, чтобы они могли отдыхать, присматривая за детьми.

«Все новое и красивое, рассчитано на бережное отношение. Есть еще небольшие недоделки, которые будут устранены в ближайшее время», — отметил Павел Максимович.

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