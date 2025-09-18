Новую детскую площадку установили в Егорьевске

В округе у дома № 197/17 по улице Советской появилась новая детская площадка. Этот игровой комплекс, построенный в рамках программы благоустройства, призван создать комфортные условия для отдыха и развития детей.

«Мы очень рады, что у нас здесь появилась такая замечательная детская площадка! А еще одна площадка расположена совсем рядом, в соседнем дворе. Теперь у нас будет много места, где можно весело и интересно проводить время, играть с друзьями и заниматься спортом!», — сообщила школьница Алина Дроздова.

Размер новой игровой локации составляет 100 квадратных метров. На площадке установлены горки, качели различных типов, лесенки, песочницы и другие игровые конструкции. Для обеспечения безопасности детей на площадке уложено травмобезопасное покрытие. На территории детской площадки также установлены урны для мусора и скамейки.