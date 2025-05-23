Новую детскую площадку установили в Черноголовке

В рамках программы благоустройства дворовых территорий на Институтском проспекте завершены работы по установке новой детской площадки. Она расположена во дворе между домами № 11 и № 13.

Здесь создан большой комплекс, включающий в себя разнообразные горки и домики. На площадке установлены несколько веревочных сеток и канатов, на которых дети могут тренировать свою ловкость и силу. Также для маленьких жителей предусмотрены качели как классической формы, так и в формате «гнездо». Для самых юных посетителей созданы специальные качалки в виде мотоциклов.

Кроме того, на территории детской площадки разместили лавочки. Также для самых маленьких предусмотрена отдельная зона с песочницей и развивающими играми. Все оборудование было установлено при поддержке Министерства благоустройства Московской области.