Новую детскую площадку установили на улице Космонавтов в Дмитрове

Новую детскую площадку установили во дворе дома № 50 на улице Космонавтов в Дмитрове. Игровой комплекс построили с учетом интересов детей разных возрастов: для малышей — песочница и качалка, для подростков — горки и лазалки.

Комплекс установили в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Площадь игровой зоны — 150 квадратных метров. По случаю открытия городка во дворе устроили праздник с танцами, играми и угощением от временно исполняющего полномочия главы округа Михаила Шувалова.

«Спасибо губернатору Андрею Воробьеву за эту программу. Пообещайте, что вы будете беречь. Потому что это делается для вас, чтобы вы здесь играли, отдыхали, дружили, веселились, проводили время», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

В этом году в Дмитрове установят 20 новых детских площадок. Все они будут оснащены современными игровыми элементами, лавочками, ограждением и освещением.