Новую детскую площадку установили на улице Калинина в Орехово-Зуеве

В сквере на улице Калинина завершен важный этап работ по благоустройству — установлена детская площадка. Прежде чем установить новое игровое оборудование, строители провели подготовительные работы.

Они демонтировали старую брусчатку и бордюрные камни на тротуарах, отсыпали территорию песком, создав тем самым дренажный слой, и уложили бетонное основание для покрытия. Это необходимо для обеспечения долговечности и безопасности детской площадки. Новый игровой городок оснащен мягким, амортизирующим покрытием, которое снижает риск получения травм при падениях. На площадке установлены разнообразные игровые элементы: качели различных типов, горки, балансиры, лестницы, а также спортивные сооружения.

В дальнейшем в сквере планируется продолжить работы по благоустройству. Рабочие заменят покрытие дорожек для прогулок, установят дополнительные лавочки и урны, а также системы видеонаблюдения и наружного освещения. Завершение всех работ планируется до 30 сентября.