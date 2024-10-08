Новую детскую площадку установили на Советской улице в Серпухове

В городском округе Серпухов активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий и обновлению детских игровых зон. На улице Советской, 114 уже открылась новая игровая площадка под названием «Путешествие», которая стала популярным местом для юных жителей города.

В ближайшие дни здесь будут установлены лавочки и урны, чтобы сделать пространство еще более комфортным для отдыха.

Кроме того, завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня, а также обновлена парковка. Теперь жители домов 116, 114, 114а и 112 смогут без труда парковать автомобили и проводить время на свежем воздухе вместе с детьми.

На улице Ворошилова, 167а продолжается укладка асфальта и бордюрного камня, работы идут согласно графику. Подрядчик заверил, что все будет выполнено в срок. Около дома уже установлена зона для занятий воркаутом, однако возникли вопросы к качеству покрытия, которые будут проработаны в ближайшее время.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко подчеркнул, что приоритетной задачей является увеличение количества мест для отдыха и активного времяпрепровождения на свежем воздухе.

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