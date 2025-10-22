Новую детскую площадку открыли в Раменском округе

Пространство для отдыха и игр сделали на улице Чугунова в Раменском. Проект реализовали в рамках губернаторской программы.

Зону для активностей обустроили на площади 450 квадратных метров. На территории площадки установили современный игровой и многофункциональный спортивный комплексы, а также фигуру для лазания. Для детей разного возраста предусмотрели качели с двумя подвесами, качели-гнездо, карусель, качалки на пружине и балансир. Также оборудовали песочный дворик. Для удобства посетителей установили парковые диваны, урны и информационный стенд.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил детскую площадку и оценил новые возможности для подрастающего поколения.

«Здорово, что площадка получилась такой яркой и современной. В Раменском округе в этом году обновлена уже 41 игровая площадка. Мы продолжим создавать комфортные условия для отдыха и развития наших детей», — поделился Эдуард Владимирович.