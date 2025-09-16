Новую детскую площадку открыли в Пущине

В Пущине в микрорайоне Д появилась функциональная детская площадка, созданная в рамках губернаторской программы благоустройства Московской области. Новый игровой комплекс развернулся на площади 450 квадратных метров.

Эта площадка предназначена для детей от двух до 12 лет. Здесь можно найти качели разных видов — от классических подвесных до современных качалок-балансиров. Кроме того, на площадке оборудованы карусели с безопасными конструкциями, спортивный комплекс с многочисленными горками разной высоты и конфигурации, а также качалки для самых маленьких посетителей.

Все элементы площадки оснащены мягким и амортизирующим резиновым покрытием, которое минимизирует риск получения травм при падениях. По периметру установлены ограждения, обеспечивающие дополнительную защиту. В песочницу уже завезли песок.