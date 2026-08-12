Новую детскую площадку открыли в поселке Лесной Городок в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Новую игровую площадку открыли на улице Фасадной в поселке городского типа Лесной городок Одинцовского округа. В открытии приняли участие дети, родители и депутат Государственной Думы Денис Майданов.

Пространство во дворе жилого комплекса «Олива» объединило игровые и спортивные элементы для детей, а также зоны отдыха для всей семьи.

Многофункциональный комплекс выполнен в эко-стиле и дополнен безопасным покрытием из мягкой EPDM-крошки площадью более 600 квадратных метров. Материал устойчив к погодным условиям и рассчитан на интенсивное использование.

Для юных жителей установили игровые конструкции и спортивные элементы. На территории также появились теннисные и шахматные столы, лежаки и теневые навесы разных размеров.

Праздничное открытие завершилось угощением для детей — ребятам раздали мороженое.