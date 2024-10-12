Новую детскую площадку открыли в поселке Часцы в Одинцовском округе

Новая детская площадка появилась с поселке Часцы. Она построена по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной городской среды».

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с депутатами и местными жителями торжественно открыли площадку, оформленную в тематике «Лес».

Здесь установили современное игровое оборудование, лавочки, урны, песочный дворик, а также резиновое покрытие. Также для безопасности место оборудовано освещением и видеонаблюдением, подключенным к системе «Безопасный регион». Площадь детской площадки составляет 300 квадратных метров.

Глава пожелал детям и их родителям получать удовольствие от игр на новой площадке.

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