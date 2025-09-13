Новую детскую площадку открыли в микрорайоне имени Маркова в Дмитрове

В Дмитрове в микрорайоне имени Маркова открыли современную детскую площадку, построенную в рамках губернаторской программы. На торжественном открытии присутствовал временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов.

Ленточку торжественно перерезали ученики местной школы №9. Обращаясь к ребятам, Михаил Шувалов пожелал детям интересного и безопасного времяпрепровождения и попросил бережно относиться к новому месту.

Площадка оборудована в соответствии с современными стандартами: качели, горки, игровые комплексы, веревочный парк, скамейки и урны. Для безопасности детей использовано бесшовное резиновое покрытие, по периметру установлено надежное металлическое ограждение.

В честь открытия всем детям раздали мороженое — с инициативой выступили Михаил Шувалов и депутаты Мособлдумы Александр Орлов и Марина Шевченко.

Новая площадка уже стала точкой притяжения для местных семей и, как ожидается, будет регулярно использоваться детьми и родителями микрорайона.