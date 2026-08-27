Новую детскую площадку открыли в деревне Калитино в Богородском округе

В рамках комплексного благоустройства в округе появились новые детские площадки, тротуары и проезды. Так, в Калитине завершилось обустройство современной детской игровой зоны.

Ключевое преимущество новой площадки — травмобезопасное покрытие, которое делает игры детей максимально комфортными и надежными. Теперь игровая зона стала настоящим центром притяжения.

Параллельно в округе реализуются и другие важные инфраструктурные проекты. В рамках программы «Народные тропы» в Ногинске на улице Леснова завершили асфальтирование тротуаров вдоль Ногинского филиала Университета просвещения. Это сделает ежедневные маршруты жителей и студентов удобнее и безопаснее.

Активное благоустройство идет и в других населенных пунктах округа. В рабочем поселке имени Воровского на улице Сергеева у домов № 11 и 12 ведутся работы по асфальтированию проездов и парковок. Кроме того, специалисты устанавливают бортовые камни и готовят основания под парковки.

В Электроуглях на улице Школьной у домов № 35 и 37, а также на улице Советской у домов № 5 и 7 сейчас выполняются демонтажные работы, идет установка бортового камня — это важный этап подготовки территории к дальнейшему благоустройству.

Еще один участок работ — Старая Купавна. На тротуарах вдоль улицы Матросова специалисты занимаются устройством оснований. Это заложит надежную базу для последующего асфальтирования и обеспечит долговечность покрытия.