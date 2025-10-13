Новую детскую площадку открыли в Черноголовке

В деревне Ботово торжественно была открыта новая детская площадка, оснащенная современным оборудованием и специальным защитным покрытием. Торжественное событие сопровождалось яркой развлекательной программой, специально разработанной сотрудниками Культурно-досугового центра «Гамма».

Мероприятие началось с конкурсов. Родители также получили возможность ознакомиться с особенностями конструкции игрового комплекса и узнать подробнее о мерах безопасности. Глава округа Роман Хожаинов посетил церемонию открытия и провел экскурсию по игровой зоне. Он отметил, что особое внимание уделено созданию комфортных условий для активного отдыха юных посетителей.

«Для минимизации риска травматизма вся территория игровой площадки покрыта мягким антискользящим покрытием, которое эффективно поглощает удары и защищает детей от падений. Помимо ярких игровых комплексов, дети теперь смогут наслаждаться такими развлечениями, как пружинная качалка, традиционные качели, балансировочные качели и спортивный комплекс, предназначенный для детей возрастной группы от трех до двенадцати лет», — сообщил представитель подрядчика.

Дополнительную уверенность в безопасности обеспечивает установленная система видеонаблюдения, интегрированная в систему «Безопасный регион».